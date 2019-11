Kunstrasenplätze im Fokus

Rosendahl. Die Gemeinde Rosendahl möchte in den kommenden Jahren in ihre Sportanlagen investieren. Dabei steht die Erneuerung der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld ganz oben auf der Prioritätenliste. Ursprünglich sollten die beiden zwölf Jahre alten Plätze schon in diesem Jahr saniert werden, die Maßnahme musste allerdings zurückgestellt werden, weil keine Fördermittel bewilligt wurden. 2020 soll nun erneut Anlauf genommen werden, vorausgesetzt die Gemeinde kommt in den Genuss eines Zuschusses aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten“. Dies teilte Bürgermeister Christoph Gottheil in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses mit und stellte weitere Maßnahmen vor, die die Verwaltung nach einem Gespräch mit Vertretern der Sportvereine anpacken möchte. Unter anderem sollen aus ökologischen und ökonomischen Erwägungen die vorhandenen Beleuchtungssysteme in den Sportzentren aller drei Ortsteile auf LED umgerüstet sowie die Zaunanlage im Sportzentrum Darfeld erneuert werden. Des Weiteren könnte sich die Verwaltung eine finanzielle Beteiligung an der Sanierung der Umkleiden im Tennisheim von Schwarz-Weiß Holtwick vorstellen. „Und auch die Tennisplätze in Osterwick und Holtwick werden, zwar noch nicht im nächsten Jahr, aber doch in absehbarer Zeit saniert werden müssen“, so Gottheil.

Von Christine Tibroni