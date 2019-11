Zu Beginn um 11 Uhr schmücken die Kindergartenkinder von Ss. Fabian und Sebastian den Baum und singen Weihnachtslieder. Dann kommt der Nikolaus zum ersten Mal und zwar in einer Ponykutsche, heißt es in der Ankündigung. Danach können Kinder kleine Weihnachtsgeschenke basteln oder am warmen Feuer Stockbrot backen. Währenddessen bieten etwa zwölf Verkaufsstände handgemachte Geschenkideen für das Fest an. „Auf handgefertigtes und selbstgemachtes Kunsthandwerk haben wir Wert gelegt“, meint Sabrina Kipp, Inhaberin vom Imbiss Plan B, die den Adventsmarkt organisiert. „Besonders gut gefallen mir die personalisierten Christbaumkugeln“, freut sich Sabrina Kipp über eines der Angebote. Aber auch die selbst gebackenen Kekse und Liköre werden ihre Freunde finden. Wer noch einen Tannenbaum braucht, kann sich hier eindecken.

Ein weiteres Highlight wird die Verlosung sein. Eine Busreise nach Berlin für zwei Personen, die von Schneiders Reisen aus Osterwick zur Verfügung gestellt wird, gibt es zu gewinnen. Am Getränkestand von Plan B erhält jeder Besucher ab 18 Jahren zu seinem Getränk ein kostenloses Los. Der Gewinner wird um 18 Uhr gezogen. Pro Los gehen 50 Cent an den Kindergarten Ss. Fabian und Sebastian. Davon möchte der Kindergarten eine neue Vogelnestschaukel kaufen, die knapp 1000 Euro kostet. Auch über den Waffelverkauf erhofft sich der Förderverein des Kindergartens weitere Einnahmen.