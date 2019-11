Mit der Ruhe ist es jetzt vorbei

Denn als ein neuer Ortsbrandmeister vom Kreis bestimmt wird, ist es mit der „ländlichen Ruhe“ der örtlichen Feuerwehr vorbei – sehr zum Unmut der eingeschworenen Kameraden. Es muss eine Lösung her, doch das erweist sich mehr als schwierig.

Zur Premiere am 11. Januar soll sich der Vorhang zum ersten Mal heben, die Proben sind daher bereits in vollem Gange. Nummerierte Platzkarten können ab sofort telefonisch unter 02547/224 im Haus Grüner vorbestellt werden. Als ideales Weihnachtsgeschenk werden auch dieses Jahr wieder Gutscheine für das Theaterstück angeboten, teilt die Spielschar jetzt in ihrem Pressetext mit.

Die Aufführungstermine - Samstag, 11. 1., 20 Uhr

- Sonntag, 12. 1., 15 Uhr

- Freitag, 17. 1., 20 Uhr

- Samstag, 18. 1., 20 Uhr

- Sonntag, 19 1., 15 Uhr

- Mittwoch, 22. 1., 15 Uhr

- Mittwoch, 29. 1., 15 Uhr

- Freitag, 31. 1., 20 Uhr

- Samstag, 1. 2., 20 Uhr

- Sonntag, 2. 2., 15 Uhr

- Freitag, 7. 2., 20 Uhr

- Samstag, 8. 2., 20 Uhr ...