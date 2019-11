Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag hebelten bisher unbekannte Täter eine Nebentür der Sporthalle des Schulzentrums am Droste-Hülshoff-Weg auf. Anschließend zerstörten sie eine Scheibe zum Regieraum und entleerten mehrere Feuerlöscher in der Sporthalle. Im zweiten Fall meldete ein aufmerksamer Zeuge in der Samstagnacht gegen 3.30 Uhr ein aufgehebeltes Fenster an einem Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße. Das Gebäude wurde von der Polizei durchsucht, es konnten aber keine Täter mehr festgestellt werden. Bei der Anzeigenaufnahme konnten außerdem keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Fahndung blieb bislang ergebnislos. Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 in Verbindung zu setzen.