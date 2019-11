"Das Fass droht überzulaufen"

15 Osterwicker Landwirte haben deshalb heute Morgen an der allgemeinen Treckerdemo teilgenommen. Anlass war die Kundgebung am Brandenburger Tor, die morgen in Berlin stattfindet. Schon heute haben sich deshalb Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Weg in Richtung Hauptstadt gemacht, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Osterwicker Landwirte haben sich mit einer Staffelfahrt beteiligt.

„Leider wird es in der Bevölkerung nicht verstanden, dass wir nur mit gesunden Tieren Geld verdienen können, die auch dafür gutes selbstproduziertes Futter bekommen“, sagt Ortslandwirt Hendrik Deitert. Denn Tierschutz bedeute zum Beispiel auch, dass die Tiere pilzfreies Futter bekommen. Dafür sei der Pflanzenschutz unerlässlich – eine nicht bedarfsgerechte Düngung und Pflanzenschutz schade der deutschen Landwirtschaft und die Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich. „Wir sind bereit, Veränderungen mitzutragen, die aber vorher mit uns besprochen werden sollten. Ziel sollte es sein, gute und gesunde Lebensmittel zu erzeugen, die sich auch jeder leisten kann. Was uns aber zur Zeit am meisten Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass immer nur über uns, aber sehr selten mit uns gesprochen wird“, sagt Deitert. „Uns wird unser Fachwissen aberkannt. Und die Regierung hört nur noch auf die ideologischen Vorstellungen der Nichtregierungsorganisationen.“

Die ortsansässigen Landwirte hätten momentan den Eindruck, dass die Regierung ein langer Arm der NGO sei. „Oder besser ausgedrückt deren Erfüllungsgehilfe. Viele, vor allem junge Landwirte, machen sich große Sorgen um ihre Zukunft. Aus diesem Grund nehmen wir an der Staffelfahrt teil“, begründet der Ortslandwirt. „Wir wollen und müssen ein Zeichen setzen, um endlich gehört zu werden.“

Zeitgleich bitten die Mitglieder des LOV im Namen aller Landwirte um Verständnis, falls es im Straßenverkehr zu Behinderungen gekommen ist.