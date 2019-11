Suche nach Schulleiter geht weiter

„Das ist Rekord in der Zeit von der Pensionierung der stellvertretenden Schulleitung bis zur Ausschreibung“, betonte Schwerdtner. Emming ist zur Zeit an der Gesamtschule in Gronau tätig und dort Abteilungsleiterin für die Klassen acht bis zehn. Mit ihrer Arbeit an der Sekundarschule übernimmt sie das Amt von Ingrid Schulze Langenhorst, die im September in den Ruhestand eingetreten ist.

Die Suche nach einem Schulleiter für die Sekundarschule geht allerdings weiter. Nachdem Axel Barkowsky die Schule im Sommer verlassen hat, hat ein fünfköpfiges Team kommissarisch die Aufgaben der Schulleitung übernommen (wir berichteten). Kristin Ebbing, Hans-Joachim Pietsch, Anja Deitmer, Klaus Weidemann und Anna Het-rodt bilden gemeinsam das aktuelle Schulleitungs-Team.

„Die Stellenausschreibung für einen neuen Schulleiter ist am vergangenen Freitag ohne Bewerber ausgelaufen“, teilte Jochem von Schwerdtner dem Schulzweckverband mit. Man werde die Stelle nun erneut ausschreiben. Karin Emming wird mit Dienstbeginn automatisch kommissarische Schulleiterin.

Das Problem an mangelnden Schulleitern betrifft allerdings nicht nur die Sekundarschule Legden Rosendahl, so der Schulamtsdirektor. „Wir haben relativ wenige erfahrene Schulleitungsmitglieder aus Gesamtschulen und Sekundarschulen“, schilderte Schwerdtner das überregionale Problem. „An fünf Standorten im Kreis Coesfeld sind jetzt die Gesamschulen in die Oberstufe gegangen. Wir konnten nur drei davon mit Oberstufenleitern besetzen“, informierte von Schwerdtner.

Dennoch zeigten sich die Mitglieder des Schulzweckverbandes optimistisch. Bürgermeister Christoph Gottheil meinte: „Es ist wichtig, dass eine der Stellen besetzt werden konnte. Und wir sind froh über das bestehende Leitungsteam. Wir glauben, dass Frau Emming auf das Team bauen kann.“ Bis Februar steht dem Leitungsteam außerdem der Schulleiter der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen ratgebend zur Seite.

Umbenennung der Sekundarschule Paulus van Husen: Ein Widerstandskämpfer und Jurist gibt der Sekundarschule Legden Rosendahl den Namen. Im Frühjahr soll es offiziell werden. Damit ist die Suche nach einem geeigneten Namen beendet.

Es war ein langer Prozess der Namensfindung, erzählte die kommissarische Schulleiterin Kristin Ebbing in der Sitzung des Schulzweckverbands am Legdener Standort. Es wurde nach geografischen Gemeinsamkeiten beider Gemeinden gesucht, viele Namen besprochen. Haber, Humboldt, Kolping und vor allem Alexander Gerst waren im Gespräch. Doch der Astronaut erklärte, generell keine Namenspatenschaften zu übernehmen. Nach zweijähriger Suche sind alle Beteiligten zufrieden mit dem Namen und mit Paulus van Husen. Er ist ein vergessener Widerstandskämpfer. „Vieles, was uns in der Schule wichtig ist, trifft auch auf ihn zu“, meinte der Sonderpädagoge Andreas Wellenbüscher. Dass er nicht bekannt sei, sei ein Vorteil. „Keiner kennt ihn, jeder muss nachfragen, das ist ein toller Umstand.“ Und Kristin Ebbing betonte: „Es ist eine große Chance, uns ins Gespräch zu bringen. Paulus van Husen steht für demokratische Werte, wie unsere Schule auch.“

Die Politiker beider Gemeinden sahen das ähnlich. Mit zwei Enthaltungen stimmte der Schulzweckverband als Schulträger für den Namen. Vorher hatten sie nachgefragt, ob die Vergangenheit van Husens komplett durchleuchtet sei. Dunkle Flecken werden nicht auftauchen, versprach Wellenbüscher. Immerhin gebe es eine umfangreiche Dissertation über den Widerstandskämpfer.

Andreas Wellenbüscher, selbst im Vorstand der Israelstiftung in Deutschland, stieß eher zufällig auf Paulus van Husen. Und auf dessen Großneffen Manfred Lütz, der sich mit seinem Großonkel beschäftigt und das Buch „Als der Wagen nicht kam“ geschrieben hat. Es basiert auf 1000 Seiten Tagebuchaufzeichnungen. Begeistert skizzierte Wellenbüscher in der Sitzung das Leben des gläubigen Katholiken, der Jura studierte, den Ersten Weltkrieg überlebte, schließlich 1934 ins nationalsozialistische Berlin kam. „Er war einer der wenigen Juristen, der nicht in der NSDAP war“, so der Sonderpädagoge. Später wurde er Mitglied des Kreisauer Kreises, einer bürgerlichen Widerstandsgruppe, die sich mit einem Neuanfang nach einem möglichen Sturz Hitlers beschäftigte. „Als der Wagen nicht kam“, der Titel des Buches von Manfred Lütz, bezieht sich darauf. Denn der Wagen, der Paulus van Husen nach einem geglückten Attentat abholen sollte, um ihn nach Berlin zu bringen, kam nicht. Ronny von Wangenheim ...