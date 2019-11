Gelände am Ei nimmt Form an

Holtwick. Sitzmauern rund um das Holtwicker Ei, eine abgesteckte Kiesfläche und gepflasterte Wege: Das Gelände rund um das Holtwicker Ei nimmt langsam Form an. Auch die ersten Sitzmöbel und Mülleimer stehen bereits. „Bisher ist hier schon einiges passiert“, sagt Landschaftsarchitektin Constanze Gericks, während sie über das Gelände blickt. Ein erster Bauabschnitt sei bereits abgeschlossen, im zweiten gehe es nun um die Arbeiten am Rondell rund um das Ei: Dort soll durch Sitzgelegenheiten, ansprechende Beleuchtung und einer kleinen Kiesfläche direkt am Findling für mehr Aufenthaltsqualität gesorgt werden. „Das Herzstück ist momentan in der Fertigstellung“, meint Gericks.