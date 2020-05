Gottheil: „Personen nicht unter Generalverdacht stellen“

Bürgermeister Christoph Gottheil wandte sich gestern in einem offenen Brief an die Rosendahler. Darin ruft er insbesondere zu besonnenem Verhalten auf. Die Situation könne nur gemeistert werden, wenn die Abstandsge- und Versammlungsverbote eingehalten und der etwa beim Einkaufen oder bei nicht möglicher Einhaltung des Abstands vorgeschriebene Mund- und Nasenschutz getragen werde. „Die Rosendahler Zahlen sind deutlich gestiegen. Eines ist mir ganz wichtig: Das Falscheste und Unsinnigste ist, alle Personen mit osteuropäischer Herkunft unter Generalverdacht zu stellen, ebenfalls infiziert zu sein“, heißt es in dem Brief. Die Gemeinde stehe seit Anfang der Pandemie mit allen Betroffenen regelmäßig im Austausch, das treffe auch für die zuletzt infizierten Beschäftigten des Fleischbetriebs zu. Sie und die direkt mit ihnen zusammenlebenden Kontaktpersonen, die vielleicht noch nicht positiv auf Covid-19 getestet wurden, stehen aktuell unter Quarantäne, informiert Gottheil. Und weiter: „Wir bedauern ausdrücklich, dass so viele Menschen auch in Rosendahl sich mit dem Virus infiziert haben. Wir hoffen, dass die Krankheit [...] einen guten Verlauf nimmt.“