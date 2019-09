SUP Board - überzeugend in Qualität und Vielseitigkeit

Eine passende Pumpe ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie eine Tasche für den bequemen Transport.

Stand Up Paddling - beliebter Sport für ruhige und belebte Gewässer

Stand Up Paddling hat sich in jüngerer Zeit zu einem sehr beliebten Sport entwickelt. Sie können das Paddelboard auf Flüssen und Seen nutzen. Mit zunehmender Erfahrung ist Stand Up Paddling auch auf dem Meer bei höherem Wellengang möglich und stellt so eine Alternative zum Surfen oder Kite Surfen dar. Um den Sport auf einem hohen Niveau ausführen zu können, benötigen Sie ein hochwertiges SUP-Board . Sie erkennen es an der Verarbeitung der Nähte und an der Stärke des Materials. Möchten Sie in den beliebten Sport einsteigen, ist es auch wichtig, dass Sie auf das zulässige Höchstgewicht achten. Da ein klassisches SUP Board luftgefüllt ist, sind die Einhaltung des Höchstgewichts, aber auch die Verarbeitungsqualität wichtige Kriterien für den Kauf. Wenn Sie auf dem SUP Board stehen, darf es in der Mitte nicht nachgeben. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Sie den Sport auf dem Meer ausüben möchten. Entscheiden Sie sich für die robuste und langlebige Qualität von SKINFOX und investieren Sie in ein Board, das Sie lange auf Ihrem sportlichen Weg begleitet.

SKINFOX - bekannt durch die Entwicklung hochwertiger Neopren Anzüge

SKINFOX hat sich in der Vergangenheit mit der Entwicklung von Neopren Anzügen einen Namen gemacht. Im Jahre 2015 wurde ein Produkt auf den Markt gebracht, das im Bereich der Brust und des Rückens mit einem modernen und optisch ansprechenden Neopren Design überzeugt. Das Material passt sich der Anatomie des Körpers perfekt an und bietet ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Das Design ist auf dem Markt einzigartig.

Die Erfahrung mit Produkten, die praktische oder optisch ansprechende Besonderheiten aufweisen, hat SKINFOX nun auch in die Entwicklung der SUP Boards eingebracht. Das Double Layer

Foto: Screenshot

überzeugt mit einer angenehmen Breite von 78 cm und einer Dicke von 15 cm. Ein sicherer Stand ist in jedem Fall garantiert, und zwar auch für Sportler, die etwas größer sind und ein höheres Körpergewicht haben. Darüber hinaus bietet das Board einen optimalen Auftrieb und es garantiert beim Fahren eine sehr hohe Stabilität. Somit ist es für Anfänger, die in den Sport einsteigen möchten, sehr gut geeignet. Aber auch Fortgeschrittene, die bereits Erfahrungen im Stand Up Paddling gesammelt haben, treffen mit dem Double Layer Board eine sehr gute Wahl.

Einfache Handhabung für Anfänger und Fortgeschrittene

Die einfache Handhabung des SUP Boards von SKINFOX ist ebenso überzeugend wie die hochwertige Qualität. Im Lieferumfang ist eine Hochdruckpumpe enthalten, die unabhängig vom Stromnetz mit Hand- oder Fußarbeit das Boards schnell aufstellt. Dabei kommt die bewährte Doppelhubtechnik zum Einsatz. Somit haben Sie die Möglichkeit, das Board einfach zu transportieren und den Sport an den schönsten Seen oder am Meer zu betreiben. Nach dem Sport legen Sie das Board zusammen. Es nimmt nicht viel Platz weg und kann auch auf kleinem Raum einfach transportiert werden. Entdecken Sie eine moderne und beliebte Sportart, die Sie einfach und schnell erlernen können. Ein Kurs oder eine Anleitung sind nicht notwendig. Ein hochwertiges Board ist auch für den Einstieg genau die richtige Wahl.