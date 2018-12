VfL Billerbeck II mit neuen Anzügen

Billerbeck. Die zweite Fußballmannschaft von der DJK-VfL Billerbeck freut sich über die neuen Präsentationsanzüge, die von den Sponsoren der Fa. Maler und Lackierer Thomas Hertz, vertreten durch Thomas und Ingrid Hertz, sowie dem Bauunternehmen Menke, vertreten durch Stephan Menke, an die Mannschaft überreicht wurden. Zusätzlich gab es neue Aufwärmshirts an das Team. Diese wurden von Stephan Piegel, LBS-Gebietsleiter Recklinghausen, gestiftet. Die Mannschaft bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei den großzügigen Sponsoren und erhofft sich weitere Erfolge mit dem neuen Outfit in der kommenden Spielzeit der Kreisliga B (Kreis Ahaus-Coesfeld). Vordere Reihe von links: Nils Uckelmann, Patrick Kuhlage, Felix Noll, Marius Kübbeler, Simon Heuermann, Steffen Piegel; mittlere Reihe von links: Nico Hamburger, Leon Skusa, Interims-Coach Stephan Piegel, Jonas Terwey, Stephan Menke (Fa. Menke baut), Louis Rottstegge, Thomas Hertz (Fa. Thomas Hertz), Co-Trainer/Betreuer Uwe Mertens; hintere Reihe von links: Jonas Menke, Peter Geissler, Ingrid Hertz (Fa. Thomas Hertz), Julian Lutum, Jannick Goerlich. Es fehlen: Yannick Ratert, Jonas Piegel, Andre Schwach, Felix Geissler, Leon Erfmann, Jens Leopold, Alexander Volmer, Christian Müller, Jens Forsmann und Martin Holtkamp.

Von Allgemeine Zeitung