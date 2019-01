Auszeichnung für Läuferin und Trainerin

Billerbeck. In Vreden wurden die erfolgreichsten Leichtathleten im Kreis Ahaus/Coesfeld und die Teilnehmer am Kreisleichtathletik Cup 2018 geehrt. Von den Billerbecker Leichtathleten wurden die Schwestern Nora und Romy Krüger der Altersklasse W 10 mit einem Pokal für ihre erfolgreiche Teilnahme ausgezeichnet. Trainerin Kerstin Finkemeyer freute sich für ihre Schützlinge. Mit Leonie Borchers hat die DJK-VFL Billerbeck wieder ein großes Talent. Sie wurde für mehrere Leistungen aus dem Wettkampfjahr 2018 geehrt. So wurde die erfolgreiche Läuferin Dritte bei den NRW-Meisterschaften über 3000 m, Dritte bei den Westfalenmeisterschaften über 800 m und Westfalenmeisterin im Crosslauf über 3100 m. Außerdem rangiert sie mit ihrer 5-km-Bestzeit(19:03 Minuten), erzielt beim Coesfelder Citylauf, an siebter Stelle in der Deutschen Bestenliste bei den 15-jährigen Mädchen. Trainerin Marianne Laukamp freute sich mit Leonie Borchers über diese besondere Auszeichnung.

Von Allgemeine Zeitung