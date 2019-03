Verdienter Lohn am Sahnetag

Billerbeck. Den einen Punkt über die Zeit bringen, ohnehin spät gerettet gegen den Tabellenführer, wäre der logische Reflex gewesen. Nicht aber an diesem Tag bei diesem VfL Billerbeck, der auch in der Nachspielzeit an seine Chance glaubte – und belohnt wurde! „Ein Sahnetag“, staunte Steffen Szymiczek, als Matthias Möllering tatsächlich in Minute 90+2 zum Sieg traf und den Helker Berg beben ließ. 2:1 gegen RW Deuten – der VfL sorgte mit Wille und Leidenschaft für eine Sensation.

Von Frank Wittenberg