Heißer Kampf um den Klassenerhalt

So fein die Serie der Gescheraner bis zum 1:4 am Sonntag beim SC Reken auch war, sie sind noch längst nicht aus dem Schneider. „Es war uns immer klar, dass es bis zum letzten Spieltag gehen könnte“, betont Frank Schulz, der für heute Abend eine klare Vorgabe hat: nur nicht verlieren, um die Billerbecker nicht näher heranrücken zu lassen. „Wenn wir gewinnen, wären wir sogar elf Punkte voraus“, weiß der SV-Trainer, dass sie einen Meilenstein für den Klassenerhalt setzen können.

Denn selbst Platz neun ist kein Ruhekissen. Die Konkurrenz im Keller punktet – am Sonntag haben neben dem VfL Billerbeck auch Adler Weseke und SpVgg. Vreden II Erfolge gefeiert. Es bleibt eng, zumal es das Restprogramm des SV Gescher in sich hat: Mit TuS Haltern II, Vorwärts Epe, DJK Coesfeld-VBRS und am letzten Spieltag RW Deuten haben sie ausgerechnet noch die Top vier der Liga vor der Brust, dazu die direkten Konkurrenten TuS Gahlen und SV Lippramsdorf sowie heute die Billerbecker. „Einige Punkte müssen wir noch holen“, betont Schulz, der sich auf einen sehr kampfstarken VfL einstellt: „Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Beide Trainer gehen nicht sorgenfrei in die Partie, die im März wegen Sturmtief Eberhard zur Pause beim Stand von 0:0 abgebrochen werden musste. Beim SV Gescher kehrt zwar Patrick Sträter nach seiner Gelbsperre zurück, dafür werden Raphael Busert und Nils Epping wohl ausfallen. Die Billerbecker müssen neben dem beruflich verhinderten Philipp Daldrup auch auf Timo Muddemann verzichten, der sich den Daumen gebrochen hat. Trotzdem setzt Steffen Szymiczek auf einen erneut sehr disziplinierten Auftritt seines VfL. „Die Jungs setzen aktuell sehr gut um, was ich ihnen mitgebe“, sagt der Trainer. „Und wir hoffen im Flutlichtspiel auf die Unterstützung vieler Zuschauer.“ 7 Anstoß: heute, 20 Uhr, Helker Berg in Billerbeck.