Jubel beim VfL – gerettet!

Dabei haben sie es erneut unnötig spannend gemacht, trotz der frühen Führung durch Lukas Zumbülte in der siebten Minute. „Wir haben reihenweise Hochkaräter ausgelassen“, dachte Szymiczek an die Chancen von Max Vandieken, Matthias Möllering, Thomas Aupert, Niklas Kuhlage oder Max Zumbülte, der per Kopf nur die Latte traf. Die „Strafe“ folgte kurz vor der Pause, als Marius Höwekamp nach einem Fehlpass der Gäste zum 1:1 ausglich.

Die Köpfe oben behalten, darum ging. Das forderte der Trainer in seiner Pausenansprache – mit Erfolg. „Das Funkeln in den Augen kam zurück“, lächelte er. „Die mentale Kraft ist beeindruckend.“ Und er zog den Joker, brachte in der 70. Minute Leon Holtmann, der nur drei Minuten später das 2:1 markierte. Das reichte angesichts des 1:1 des TuS Gahlen gegen SV Lippramsdorf.

Geschafft! „Ein gutes Pferd springt so hoch wie es kann“, wandelte Steffen Syzmiczek einen Spruch um. Sie haben in den Ergebnissen nicht immer abgerufen, was sie können – aber sie haben den Klassenerhalt: „Super, wie die Mannschaft in den letzten beiden Spielen mit dem Druck umgegangen ist!“ 7 SF Merfeld – VfL Billerbeck 1:2; Tore: 0:1 Lukas Zumbülte (7.), 1:1 Marius Höwekamp (43.), 1:2 Leon Holtmann (73.).