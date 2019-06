Ausbildung und Abenteuer

Billerbeck/Kampala. Vom Engagement seiner „Schüler“, die selbst Lehrer sind, zeigt er sich sehr angetan. Die Gruppe sei nicht außergewöhnlich groß gewesen, sagt Helmut Martin: „Aber die zehn Lehrer, die dabei waren, haben sich richtig reingehängt.“ Seinen ersten Kurs im Rahmen des Projektes „Handball at school“ hat der Billerbecker am St. Mark’s College Namagoma abgeschlossen – jetzt freut er sich auf zwei weitere Lehrgänge und viele spezielle Eindrücke in Kampala, der Hauptstadt von Uganda.

Von Frank Wittenberg