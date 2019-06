Jugendteams lassen es zum Jubiläum krachen

Billerbeck (te). 1919 hat der FC Pfeil Billerbeck i.W. sein erstes Meisterschaftsspiel bestritten und 1:0 gewonnen. Knapp 100 Jahre ist das jetzt her – daher freut sich die Fußballbteilung des VfL Billerbeck in diesem Sommer über ihr 100-jähriges Bestehen. Mit elf Turnieren bieten die Fußballjunioren am Freitag (21. 6.) und Samstag (22. 6.) ein besonderes Event. Turnierleiter Christian Westerhoff hat interessante Teilnehmerfelder zusammengestellt.

Von Reiner Thentie