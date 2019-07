DM in Ulm fest im Blick

Billerbeck. Die Bedingungen waren bei den NRW-Jugendmeisterschaften nicht optimal. Das sollte der Leistung von Leonie Borchers (DJK-VfL Billerbeck) aber keinen Abbruch tun: Von Beginn des 1500-Meter-Rennens an spulte sie Runde für Runde gleichmäßig ab und belegte in einem schnellen Feld mit 23 Teilnehmerinnen einen tollen sechsten Platz in der Altersklasse U 18 in 4:50,89 Minuten. Das ist Bestzeit und auch die Norm für die Deutschen Meisterschaften. „Leonie gehört noch zum jüngeren Jahrgang, und da hat sie alle geschlagen“, freute sich Trainerin Marianne Laukamp. Nun rückt das große Ziel Deutsche Meisterschaften in Ulm immer näher. Vorher wird Leonie bei den westfälischen Meisterschaften in Wattenscheid über 1500 Meter starten, um weiter an ihrer Wettkampfhärte zu arbeiten.

Von Allgemeine Zeitung