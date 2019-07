Im ersten Heimspiel bekommen es die Billerbecker eine Woche später am Sonntag (18. 8.) mit dem TuS Haltern II und folglich mit einem der Titelanwärter zu tun, ehe die zweite Auswärtsreise zu Adler Weseke führt. Der SV Gescher muss am zweiten Spieltag auswärts bei der SpVgg Vreden II ran und trifft anschließend daheim auf den SC Reken. Am vierten Spieltag, der am Sonntag (1. 9.) ausgetragen wird, kommt es dann zum Duell der beiden Bezirksliga-Konkurrenten am Helker Berg – VfL Billerbeck gegen den SV Gescher. Das Rückspiel in der Glockenstadt ist für den 1. März 2020 angesetzt.

Abgeschlossen wird das Jahr am 15. Dezember mit dem ersten Rückrundenspieltag. Das Saisonfinale 2020 steigt am Sonntag (24. 5.): Dann freut sich der SV Gescher auf ein Heimspiel gegen RC Borken-Hoxfeld, während der VfL Billerbeck zum Abschluss bei Vorwärts Epe antreten muss.