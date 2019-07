Die Null steht nur ganz kurz

Schließlich war nicht irgendein Gegner in die Borussen-Arena gekommen, sondern der Westfalenliga-Aufsteiger. Und der ließ seine Klasse mehrfach aufblitzen. „Die sind sehr ballsicher und einfach gut“, lobte Gravermann die Nottulner. „Trotzdem haben wir es ihnen nicht leicht gemacht, in die Schnittstellen unserer Abwehr zu kommen.“

Dennoch gelang den Gästen in der 19. Minute das 0:2 durch Felix Hesker. Nach der Pause hatten Stefan Laakmann per Kopf nach Vorarbeit von Sven Thiemann die Chance, zu verkürzen, er traf aber nicht – dafür legte der Favorit durch Jan Ahrens (52.) und erneut Felix Hesker (63.) die Treffer zum 0:4 nach. Dabei blieb es: Die Daruper ließen in der Schlussphase keine weiteren Gegentreffer mehr zu. Insgesamt sei der Auftritt sehr ordentlich gewesen, richtete der Spielertrainer ein Lob an seine Mannschaft. „Das war eine gute Trainingseinheit für uns“, stellte Gravermann fest. „Und ich denke, die Zuschauer waren auch mit uns zufrieden.“ 7 Borussia Darup – GW Nottuln 0:4; Tore: 0:1 Adenis Krasniqi (5.), 0:2 Felix Hesker (19.), 0:3 Jan Ahrens (52.), 0:4 Felix Hesker (63.).