Pokal-Pflichtaufgabe ganz souverän gelöst

Billerbeck (fw). Klein und holprig war der Platz, so unangenehm wie der Gegner, aber der Favorit ließ nichts anbrennen. „Nach vorne haben die Jungs das richtig gut gemacht“, sah Yannick Gieseler eine VfL-Mannschaft, die sich eine Reihe von Tormöglichkeiten erarbeitete – und auch fünf davon nutzte. Mit dem deutlichen 5:1-Erfolg bei RW Nienborg sind die Billerbecker gestern Abend in die zweite Pokalrunde eingezogen und treffen dort am Sonntag (4. 8.) auf den Sieger der Partie DJK Coesfeld gegen Vorwärts Epe.

Von Frank Wittenberg