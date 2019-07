Hochbetrieb auf der Beerlage

Zum 15. Mal wird das Event in Holthausen angeboten, und längst hat es sich bei vielen Läufern fest im Kalender etabliert. „Obwohl wir mitten in den Sommerferien liegen, rechnen wir mit rund 450 Teilnehmern“, berichtet Robert, der einmal mehr zum Organisationsteam zählt und bei dem die Fäden zusammenlaufen. „Online laufen die Voranmeldungen schon sehr gut.“ Noch bis zum morgigen Mittwoch können sich Interessenten auf diesem Weg anmelden.

Fünf verschiedene Strecken mit Start und Ziel am Sportplatz in Holthausen werden angeboten: Los geht es traditionell mit dem Bambinilauf (Jahrgang 2013 und jünger) über 500 Meter um 17.30 Uhr. Um 17.45 Uhr gehen die Schüler (Jahrgang 2008 bis 2012) auf die 1000 Meter lange Strecke, ehe um 18.15 Uhr der Jedermannlauf (alle Altersklassen ab Jahrgang 2009) gestartet wird: 5000 Meter sind dann zu bewältigen, übrigens auch für die (Nordic) Walker. Für den Schülerlauf (Jahrgang 2004 bis 2007) und den Hobbylauf (alle Altersklassen ab Jahrgang 2003) über 2500 Meter erfolgt der gemeinsame Startschuss um 19.05 Uhr. Um 19.30 Uhr steht dann der Höhepunkt der Veranstaltung mit dem 10-Kilometer-Volkslauf für alle Altersklassen ab Jahrgang 2005 an. Die Zeiten werden mit der Race Result-Chipwertung gemessen. „Thomas Borgert von der LG Coesfeld unterstützt uns dabei im Wettkampfbüro“, freut sich Alois Robert. 7 Online-Anmeldungen für den Volksbank Baumberge-Abendlauf sind bis zum morgigen Mittwoch (31. 7.) unter www.swbeerlage.de möglich. Nachmeldungen können am Freitag bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start erfolgen. 7 Im Rahmen der Sportwoche spielt heute um 19 Uhr SW Beerlage II gegen GS Hohenholte II. Mittwoch folgt das Spiel der ersten Beerlager Mannschaft gegen Preußen Borghorst II, am Donnerstag (1. 8.) treffen die Altherren von SW Beerlage um 19 Uhr auf den Nachbarn TuS Laer.