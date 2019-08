Billerbecker erkämpfen sich „Bonusspiel“

Bei sommerlichen Temperaturen am Helker Berg lieferten sich die beiden Mannschaften kein Chancenspektakel. „Epe ist spielerisch sehr stark“, lobte Gieseler den Gegner. „Wir hatten erwartet, dass sie mehr Ballbesitz haben werden.“ Seine Mannschaft habe dagegen den Fokus auf verbessertes Defensivverhalten gelegt. Dementsprechend tasteten sich die beiden Mannschaften in den ersten 20 Minuten an, ehe Lukas Zumbülte in der 22. Spielminute nach einer Flanke von Matthias Möllering mit einem ersten gefährlichen Kopfball am Torwart der Gäste scheiterte. Doch auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten. So reagierte VfL-Schlussmann Leon Friedrich stark gegen Marc Fontein, der nach einer Flanke von Justin Bauer im Strafraum zum Torschuss kam (30.).

Erneut gefährlich wurde es für die Billerbecker, als Justin Bauer zu Beginn der zweiten Hälfte nach einem abgeblockten Diagonalball vor dem Tor auftauchte. Doch gestört von Andreas Lembeck verzog der Eper knapp. Besser machte es Matthias Möllering in der 73. Minute. Nach einem ersten Flankenversuch von der linken Seite bekam er den Ball zurück, reagierte sofort, blieb nach Doppelpass mit Calvin Majewski eiskalt vor dem Tor und erzielte das nicht unverdiente 1:0 für den VfL. Bereits zuvor gab es immer wieder gute Ansätze, sie spielten ihre Angriffe jedoch nicht konsequent aus. „Den Sieg haben wir verdient, aber mit etwas Glück geholt“, gab Gieseler zu. „Gegen eine Mannschaft wie Epe brauchst du das auch.“

In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch die Billerbecker Defensive blieb stabil. „Der Spielverlauf hat uns natürlich in die Karten gespielt“ sagte Gieseler. „Zum Ende hatten wir gute Konterchancen.“ Die Entscheidung lieferte Möllering erst in der Nachspielzeit. 7 VfL Billerbeck – Vorwärts Epe 2:0; Tore: 1:0 und 2:0 Matthias Möllering (73., 90.).