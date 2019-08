Neuer Rekord zum kleinen Jubiläum

Regelrecht begeistert waren die Veranstalter dagegen von den vielen angereisten Teilnehmern, die dem durchwachsenden Wetter trotzten und in sieben verschiedenen Läufen ihr Können zeigten. „Mit rund 520 Finishern haben wir bei unserem kleinen Jubiläum einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt“, freut sich Robert. „Und das, obwohl die Veranstaltung mitten in den Sommerferien stattfand.“ Besonders erfreulich: von jung bis alt war jede Altersstufe vertreten. So bewiesen beim 500-Meter-Bambinilauf sowie beim 1000-Meter-Schülerlauf und 2500-Metern-Schülerlauf die jüngeren Teilnehmer ihre sportlichen Fähigkeiten. Neben vielen Kindern, die für den Gastgeber SW Beerlage starteten, traten zudem auch Gäste aus der Umgebung wie zum Beispiel Havixbeck, Billerbeck oder Osterwick an. „Vor allem der Bambini-Lauf war mit 43 Kindern ein tolles Highlight“, sagt Robert.

Neben den jüngeren Teilnehmern wussten aber auch die Erwachsenen und Jugendlichen zu überzeugen. Bei dem 2,5-Kilometer-Hobbylauf und 5-Kilometer-Walking sowie dem 5- und 10-Kilometer-Hauptlauf erzielten die Sportbegeisterten starke Ergebnisse. Dabei stachen vor allem Marvin Weiss von der LG Dorsten (33:34 Min.) und Anika Fels (38:19 Min.) von der LG Coesfeld beim 10-Kilometer-Hauptlauf hervor und kamen als schnellster Mann und schnellste Frau ins Ziel.

„Ein besonderer Erfolg ist außerdem, dass nach nur fünf Laufeinheiten bei Sport im Park auch zwei Teilnehmer beim 2,5-Kilometern-Lauf an den Start gingen“, loben die Veranstalter. Bei so vielen tollen Leistungen spielte dann auch das Wetter keine Rolle mehr. 7 Teilnehmer und Ergebnisse unter www.swbeerlage.de | weiterer Bericht