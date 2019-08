Billerbeck. Es war eine mehr als erfolgreiche Premiere: Mit gleich drei Medaillen kommt Shona Benner zurück in ihre Heimat. Die 15-jährige Billerbeckerin hat zum ersten Mal an der der Pony-Dressur-Europameisterschaft teilgenommen und gleich dreimal Bronze gewonnen. Im polnischen Strzegom nahe Breslau ist die junge Reiterin mit ihrem Wallach „Der kleine Sunnyboy WE“ an den Start gegangen.

Von Stephanie Sieme