Aus den eigenen Fehlern lernen

Billerbeck. Den Gegner musste Yannick Gieseler, Trainer des VfL Billerbeck, erst einmal recherchieren. „Aber ich habe meine Informationen bekommen“, lacht Gieseler. So konnte er seine Billerbecker Mannschaft passend auf den kommenden Gegner vorbereiten. Am Sonntag sind die Domstädter bei Adler Buldern zu Gast. „Eine Mannschaft, die ähnlich agiert wie der VfB Alstätte“, vermutet Gieseler. „Also mit langen Bällen und Kontern.“ Am ersten Spieltag taten sich seine Spieler in Alstätte noch schwer mit diesem Spielstil. „Da haben wir taktische Fehler gemacht“, gibt Gieseler zu. „Außerdem haben wir zu viele Gelegenheiten nicht genutzt.“

Von Leon Eggemann