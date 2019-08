Billerbeck. So eine Vorstellung wie am ersten Spieltag will Walter Okon, Trainer der Billerbecker Damen, nicht noch einmal sehen. „Wir haben nur mit viel Glück gegen Ostbevern gewonnen“, gibt er zu. „Aber ich bin optimistisch, dass wir uns jetzt steigern und auswärts etwas mitnehmen.“ Gegner ist der Aufsteiger SSV Rhade.

Von Leon Eggemann