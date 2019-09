Gemischte Gefühle

Neun Punkte hätten es sein können, auch wenn der Ausgleich für den SV angesichts der Dominanz im zweiten Durchgang sicher nicht unverdient war. „Trotzdem standen wir auch diesmal defensiv sehr gut“, hatte Gieseler seinen Plan beinahe aufgehen sehen. Denn bis auf dieses verflixte Tor, das Leon Bürger kurz vor Schluss erzielte, hatten die Billerbecker kaum eine Torchance der Gäste zugelassen. Nur wollte der wohl entscheidende zweite Treffer für die Gastgeber nicht fallen.

Der dritte Sieg in Folge hätte Laune gemacht, aber auch für ein noch dickeres Pölsterchen vor den nächsten Aufgaben gesorgt. Denn am kommenden Sonntag (8. 9.) geht es für den VfL zur TSG Dülmen, die zwar mit dem 0:1 beim SC Reken das erste Gegentor und die erste Niederlage kassiert hat, die Yannick Gieseler dennoch zu den Topfavoriten der Liga zählt. „Gemeinsam mit SuS Stadtlohn, FC Nordkirchen und TuS Haltern II werden die ganz oben landen“, zeigt sich der Trainer sicher. Danach folgt bereits am Freitag (13. 9.) ein weiteres Auswärtsspiel beim TuS Wüllen, mit dem sie das Heimrecht getauscht haben. Anschließend geht es zu Union Lüdinghausen, dann kommt besagter SuS Stadtlohn. Das werden heiße Wochen! „Wir müssen aufpassen, dass wir den Abstand zu den unteren Plätzen halten“, wünscht sich Gieseler.

Genau da tummelt sich der SV Gescher, auch wenn angesichts des größeren Kaders sicherlich andere Regionen das Ziel waren. „Was hilft es, wenn ich nur acht bis zehn Spieler beim Training habe?“, verweist Frank Schulz auf viele Ausfälle durch Verletzungen, Urlauber oder Beruf. Durch die Siege von SV Lippramsdorf und TuS Wüllen sind die Gescheraner auf den letzten Platz abgerutscht. Als einzige der 18 Mannschaften warten sie noch auf den ersten Saisonsieg – der soll möglichst am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenneunten Vorwärts Epe folgen. „Zwei Punkte aus vier Spielen sind nicht schön, aber das ist ja kein Wunschkonzert“, bleibt der Ex-Profi wie immer gelassen. Das Ziel sei nach wie vor, so schnell wie möglich nichts mit der Abstiegsregion zu tun zu haben. „Das ist bislang noch nicht so gut gelungen“, gibt Schulz zu. „Aber wir arbeiten daran.“