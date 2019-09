Ruhig bleiben bei englischer Variante

Am Selbstvertrauen sollte es nicht scheitern. Seit vier Spielen, eben seit besagter Niederlage in Alstätte, sind die Billerbecker ungeschlagen, und das soll auch heute so bleiben. „Am liebsten mal wieder mit drei Punkten“, betont der Trainer nach den jüngsten 1:1-Remis gegen SV Gescher und bei TSG Dülmen. „Mit diesen Unentschieden trittst du nur auf der Stelle.“ Immerhin: Der Auftritt beim Titelanwärter in Dülmen sei ein deutlicher Schritt nach vorne gewesen, unter anderem im Hinblick auf eigene gute Phasen mit viel Ballbesitz.

Heute Abend wollen sie nachlegen, auch wenn Gieseler erneut ein Personalpuzzle lösen muss. Unter anderem werden Max Vandieken, Felix Leimkühler, Jan Deitert, Henning Piegel, Torsten Gievert und der gesperrte Lukas Zumbülte nicht zur Verfügung stehen. Dafür kehrt Max Zumbülte aus dem Urlaub zurück, wahrscheinlich kann auch Niklas Kuhlage wieder spielen. Wer auch immer aufläuft, die Marschroute ist klar. „Wir wollen gewinnen, denn gegen Gegner wie Wüllen sind das big points.“ 7 Anstoß: heute, 20 Uhr, Sportplatz Wüllen (Rasen), Friedmate in Ahaus.