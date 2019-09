Noch nie so wertvoll wie heute

Billerbeck. Der Tag der offenen Tür in den Abwehrreihen schloss mit einem Happy-End für den VfL Billerbeck ab. Nicht schön, aber erfolgreich – der Torjägerin sei dank. „Noch nie war sie so wertvoll wie heute“, atmete Walter Okon mit Blick auf Anna Haberecht durch. Denn erneut war es die Stürmerin des Frauen-Westfalenligisten, die mit drei Treffern maßgeblichen Anteil am knappen 4:3-Auswärtssieg beim Schlusslicht SV Kutenhausen-Todtenhausen hatte.