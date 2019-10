Vreden schaltet zwei Gänge hoch

Zwei Bälle, die durch den Strafraum flogen, ein Schuss aus gut 18 Metern, der sichere Beute von Max Mertens wurde – mehr ließen die Billerbecker nicht zu in dieser ersten Halbzeit, in der der VfL sogar früh hätte in Führung gehen können: Thomas Aupert, der wegen der Personalnot ein 90-minütiges Comeback feierte, chippte den Ball in den Strafraum, wo Leon Holtmann die Kugel nicht richtig traf (2.). Ansonsten präsentierte sich der VfL griffig, ließ kaum Räume.

Das Problem kam dann nach der Pause von der Bank. „Die Vredener konnten dezent nachlegen“, verwies Gieseler auf das Pfund des Westfalenligisten. Unter anderem kam Niklas Hilgemann in die Partie, der prompt mit zwei Treffern in der 61. und 65. Minute die Weichen auf Sieg stellte. Calvin Majewski verkürzte für den Gastgeber auf 1:2 (74.), aber in der Endphase dominierte nur noch der Favorit. „Dann fehlte der Glaube und die Kräfte waren weg“, berichtete der Trainer. „Wir kamen einfach nicht mehr so eng an die Gegenspieler.“ Michel Wilkes sorgte mit dem 1:3 für die Vorentscheidung (82.), anschließend schraubten Jannik Enning (86.) und Cihan Bolat (88.) das Ergebnis auf 1:5. Das war das Pokal-Aus für den VfL Billerbeck – kein Beinbruch, weil erwartbar. Und immerhin haben sie selbst einmal getroffen. „Wir haben das schönste Tor des Abends geschossen“, stellte Yannick Gieseler fest. „Wenn schon nicht die meisten, dann wenigstens so.“ 7 VfL Billerbeck – SpVgg Vreden 1:5; Tore: 0:1 und 0:2 Niklas Hilgemann (61., 65.), 1:2 Calvin Majewski (74.), 1:3 Michel Wilkes (82.), 1:4 Jannik Enning (86.), 1:5 Cihan Bolat (88.).