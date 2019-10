Ins obere Tabellendrittel vorstoßen

Billerbeck. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge soll nun wieder ein Sieg her. „Nach den Spielen gegen Siegen und Ibbenbüren, den zwei Topteams der Liga, wollen wir unbedingt zu Hause gegen den SV Höntrup gewinnen“, gibt Walter Okon, Trainer der Billerbecker Damen, die Richtung vor. Besonders jetzt sei ein Erfolg besonders wichtig. „Wir wollen mit einer Niederlage nicht in die Abstiegszone rutschen“, erklärt Okon. „Viel lieber wäre es mir, wenn wir uns in das obere Tabellendrittel spielen.“

Von Leon Eggemann