Fast alle Lücken geschlossen

Billerbeck. Der Schlüssel zum so wichtigen Sieg lag in der Abwehr. Nach zehn Gegentoren in den beiden vergangenen Spielen sollte diesmal die Null stehen – das gelang nicht ganz, aber nach den 90 Minuten gegen den SV Höntrop durften die Westfalenliga-Fußballerinnen des VfL Billerbeck über den 3:1-Heimerfolg jubeln. „Bis auf eine kurze Phase hatten wir es jederzeit im Griff“, sah Walter Okon seinen Plan aufgehen. „Wir haben den Abstand auf die Abstiegränge vergrößert, das war unser Ziel.“

Von Frank Wittenberg