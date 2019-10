Der ungewöhnliche Spieltermin am Samstag um 13 Uhr beruht auf gleich zwei Anlässen: Heute Abend wird am Helker Berg das Billerbecker Oktoberfest gefeiert. „Schön, dass die Borkener einer Verlegung zugestimmt haben“, erklärt Gieseler. Weil aber heute Nachmittag das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund steigt, schied eine Anstoßzeit rund um 16 Uhr aus. „Deshalb wird um 13 Uhr gespielt“, lächelt der Trainer. „Anschließend können sich alle Fans das Derby ansehen und dann zum Oktoberfest gehen.“

Das wollen die VfL-Kicker mit guter Laune besuchen. Deshalb soll ein Sieg her – der auch für das Wohlbefinden in der Tabelle von großer Bedeutung ist. Der RC Borken-Hoxfeld steht auf Rang 15 und damit dem ersten Abstiegsplatz, vier Punkte hinter den Billerbeckern. „Das ist und bleibt eng in der Tabelle“, ahnt Gieseler. Ein Sieg muss her, um sich weiter abzusetzen.

Ein Problem bleibt dem Trainer erhalten: Personell pfeifen sie nach wie vor aus dem letzten Loch. Mit Leon Zeug hat sich bereits der dritte Kicker einen Bänderriss zugezogen – er gesellt sich ins Lazarett zu Timo Muddemann und Elian Denkler. „Sechs bis acht Wochen, er dürfte Winterpause haben“, bedauert Gieseler. Neben einigen Urlaubern werden auch Torwart Leon Friedrich und Abwehrmann Andreas Lembeck fehlen. Max Mertens rückt zwischen die Pfosten. 7 Anstoß: heute, 13 Uhr, Sportzentrum Helker Berg