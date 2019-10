Torwart raus, Punkte weg

Billerbeck. 2:0 geführt und doch noch klar verloren, das hatten sie schon einmal erlebt in dieser Saison. In Hauenhorst lief dieser Film für die Westfalenliga-Fußballerinnen des VfL Billerbeck allerdings ein bisschen anders ab: „Die Sportfreunde Siegen haben uns fußballerisch beschäftigt“, erinnerte sich Walter Okon an das 2:6 vor vier Wochen. „Hauenhorst hat das nicht gemacht, aber wir haben ihnen die Fehler geliefert.“ So musste das Rumpfteam des VfL am Ende eine 2:5-Niederlage hinnehmen.

Von Frank Wittenberg