In der europäischen Spitzenklasse

Billerbeck. Einen prima Auftritt legte die junge Pony-Reiterin Shona Benner aus Billerbeck beim traditionsreichen Dressurturnier „Aachen Youngstars 2019“ mit vielen der besten europäischen Nachwuchs-Dressurreiter Europas hin, wo sie für Deutschland an den Start gegangen war: Nach drei Wertungsprüfungen ergatterte sie mit ihrem Erfolgs-Pony „Der Kleine Sunnyboy WE“ den hervorragenden zweiten Platz und behauptete sich damit gegen die starke Konkurrenz aus acht Nationen. Am Ende musste sie sich nur der amtierenden Deutschen Meisterin und Teamkollegin bei der EM in Polen, Rose Oatley, geschlagen geben.