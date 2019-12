Billerbeck. Gute Erinnerungen an das erste Treffen hat er beim besten Willen nicht. „Das wird auch diesmal eine maximal unangenehme Aufgabe“, warnt Yannick Gieseler vor dem VfB Alstätte. Der steht zwar auf dem letzten Platz der Bezirksliga, hat dem VfL Billerbeck aber schon in der Hinrunde gezeigt, was passieren kann – das wollen und müssen sie besser machen, wenn morgen das Wiedersehen am Helker Berg zum Start in die Rückrunde ansteht.

Von Frank Wittenberg