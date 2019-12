Den Riesenkader immer bei Laune halten

Thomas Kalvelage war einst ein gefürchteter Torjäger. Bei SW Beerlage in den 90er Jahren, als der Club phasenweise sogar um den Aufstieg in die Bezirksliga mitmischte, später zwei Jahre beim Bezirksligisten SC Nienberge und drei Jahre beim damaligen Landesligisten ASC Schöppingen. Jetzt steht er vor der großen Aufgabe, einen riesigen Kader bei Laune zu halten. „Sie sollen Spaß haben und spielen“, lächelt der Trainer, der von Niklas Scheipers, zugleich aktiver Spieler der zweiten VfL-Mannschaft, unterstützt wird.

28 Kicker zählen zum Kader der B II. „Im Training sind im Schnitt 22 Jungs dabei“, erzählt Kalvelage. Sonntags sollen sie alle mal zum Zuge kommen, weshalb der VfL mit ständig wechselnder Besetzung aufläuft – „und das macht es schwierig, Automatismen zu verinnerlichen.“ Folglich hat es in der Hinrunde der Kreisliga B auch nur zu drei Siegen gereicht: gegen die beiden Letztplatzierten SV Gescher II (6:0) und JSG Hiddingsel/Buldern (8:1) sowie gegen GW Nottuln II (3:0). In der Rückrunde sollen noch einige Punkte hinzukommen, auch wenn zum Auftakt am 16. Februar die denkbar schwerste Aufgabe gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer JSG Darfeld/Osterwick wartet.

Thomas Kalvelage und Niklas Scheipers wollen es richten. Unterstützung erhalten sie dabei von Torwarttrainer Max Mertens sowie den beiden Betreuern Reinhard „Ossi“ Himker und Tobi Gossens. Kalvelage nimmt die komplizierte Aufgabe gerne auf sich, nicht nur, weil sein eigener Sohn Justus zu den Schützlingen zählt. Zugleich unterstützt er noch Christian Ebbert bei den U 13-Mädchen, wo Kalvelage-Tochter Ella in die Fußstapfen ihres Vaters tritt und mit zahlreichen Buden maßgeblich zur Herbstmeisterschaft beigetragen hat: „Sie hat einen sehr guten Schuss, das ist die halbe Miete.“

Bei den B II-Junioren will er für einige Erfolgserlebnisse sorgen. Die waren beim eigenen Hallenturnier rar, aber am Ende durfte zumindest VfL-Team eins über einen Sieg jubeln: mit 8:7 nach Achtmeterschießen im Spiel um Platz neun gegen die eigene Zweitvertretung, die immerhin in der Vorrunde dem VfL Wolbeck beim 1:1-Unentschieden einen Zähler abgetrotzt und gegen Saxonia Münster nur 2:3 verloren hatte. | Ergebnisse