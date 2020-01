Neuland für den „alten Hasen“

Billerbeck. 31,5 Jahre am Stück ist er im Trainergeschäft tätig – was bitteschön soll da noch kommen, was bei diesem „alten Hasen“ ein besonderes Kribbeln auslöst? Diese Herausforderung, die er ab dem Sommer antritt, bewirkt allerdings genau das – „weil es Neuland für mich sein wird“, lächelt Frank Averesch. Neuland, auf das er sich voller Spannung freut, denn erstmals wird er als Frauentrainer tätig sein: bei den Westfalenliga-Fußballerinnen des VfL Billerbeck.

Von Frank Wittenberg