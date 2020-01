Mariella Lerche ist gebürtige Coesfelderin und kommt aus der Jugend des SSV Rhade. Die talentierte Mittelfeldspielerin trainiert schon seit einigen Monaten beim VfL mit und ist jetzt auch spielberechtigt. Ebenfalls eine Kandidatin für die Offensive ist Maria Dörken, die in der Hinrunde für den TuS Wüllen aufgelaufen ist. Sie hat schon für den SSV Rhade in der Landesliga gespielt und freut sicht jetzt auf den VfL. Mit Pauline Hövener kehrt eine talentierte Billerbeckerin zurück, die bereits in allen Jugendmannschaften des Vereins gekickt hat und nach einem Jahr in den USA ab sofort spielberechtigt ist in der Frauenmannschaft.

Für den VfL läuft bereits die Vorbereitung auf die Rückserie. Das erste Testspiel tragen die Billerbeckerinnen am Sonntag (26. 1.) um 15 Uhr am Helker Berg aus. Gegner ist dann der Landesliga-Herbstmeister Borussia Emsdetten.