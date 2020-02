Die Nummer eins der Welt

Nun startet Shona, die dieses Jahr 16 Jahre wird, in ihr letztes Pony-Jahr von der „pole position“. Das ist der verdiente Lohn für die unglaublich konstant hohen Leistungen in den vergangenen Monaten. Viele internationale Siege mit „Der Kleine Sunnyboy“ in Belgien, Frankreich, Polen und den Niederlanden sowie ihre Medaillen bei der Pony-Dressur-Europameisterschaft 2019 in Strzegom/Polen haben sie an die Weltspitze gebracht. „Ich freue mich total und bin super stolz“, zeigt sich auch Shonas Trainerin Katharina Schulte-Varendorff begeistert, die ihren Schützling seit nunmehr fünf Jahren auf ihrem Weg von der E-Dressur bis an die Weltspitze betreut.

Unter den Top 10 der FEI Weltrangliste finden sich immerhin noch vier weitere deutsche Reiterinnen: Rose Oatley (2.), Antonia Busch-Kuffner (4.), Lana-Pino Baumgürtel (5.) und Lucia-Anouk Baumgürtel (10.). Mit viel Rückenwind geht das Billerbecker Erfolgspaar nun an die nächsten Aufgaben bei den internationalen Turnieren demnächst in Le Mans/Frankreich und Keysoe/Großbritannien.