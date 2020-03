Haberecht-Tor beschert VfL-Frauen wichtigen Sieg

Gemeinsam mit Betreuer Uwe Löhnert hatte Große Gehling, Co-Trainer der zweiten Frauenmannschaft, das Kommando übernommen. Und er sah ein Spiel, in dem die Gäste aus Rhade leichte Vorteile besaßen und sich vier gute Tormöglichkeiten erspielten, zwei davon ganz dick. „Beide Male hat Sarah Hauling super gehalten“, lobte er die Torfrau.

Wie so ein Ball versenkt wird, das demonstrierte Anna Haberecht auf der anderen Seite. Nach einem Foul schaltete Betty Anane schnell und bediente die Stürmerin, die noch zehn Meter lief und dann zum 1:0 ins Netz traf – das 18. Saisontor der besten Torjägerin in der Westfalenliga.

Bei diesem knappen 1:0 blieb es, weil Betty Anane den Ball in der 85. Minute nach Vorarbeit von Anna Haberecht ein Stück zu weit in den Rücken bekam und so eine gute Chance zur Entscheidung ungenutzt blieb. „Wir mussten ein bisschen zittern“, lächelte Pascal Große Gehling, der dennoch ein dickes Lob an sein Personal aussprach, unter anderem an die 16-Jährige Pauline Hövener. „Wir hatten einige Ausfälle“, berichtete er. „Aber alle, die auf dem Platz standen, haben es richtig gut gemacht.“ Zumal sich die VfL-Frauen mit diesem Sieg an Rhade und VfL Bochum II vorbei auf Platz fünf der Tabelle geschoben haben. 7 VfL Billerbeck – SSV Rhade 1:0; Tor: 1:0 Anna Haberecht (36.).