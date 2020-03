Mutig den Gegner beschäftigen

Billerbeck. Die Null stand in zwei Spielen hintereinander auf den falschen Seite. Kein Tor in Haltern, kein Treffer in Gescher – das soll sich heute Abend tunlichst ändern, wenn der VfL Billerbeck am Helker Berg gegen die TSG Dülmen antritt. „Das wird ein anderes Spiel“, kündigt Yannick Gieseler an. „Die Dülmener werden nach vorne spielen, wir aber auch.“ Eine Nullnummer wie zuletzt in Gescher ist da nicht zu erwarten.

Von Frank Wittenberg