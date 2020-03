Billerbeck. So richtig in Worte fassen konnte er die Partie nicht. „Wir waren mental nicht so bei der Sache“, erklärte Walter Okon nach der bitteren 1:3-Niederlage der Billerbecker Damen bei Wacker Mecklenbeck. „Wir waren in den Zweikämpfen zu weit weg und hatten auch im Passspiel unsere Probleme.“ Folglich gehe die Pleite in Ordnung.

Von Leon Eggemann