„Allein die Gesundheit zählt“

Billerbeck. Die Nachmittagsgestaltung unterlag völlig neuen Perspektiven. „Wir sind uns noch gar nicht einig“, musste Yannick Gieseler passen. „Das ist ungewohnt, plötzlich so viel Freizeit zu haben.“ Denn auf dem Platz stand der Trainer des VfL Billerbeck gestern nicht, und das wird mindestens an den nächsten fünf Wochenenden so bleiben – der Coronavirus legt den Sport lahm, was für den 36-Jährigen völlig in Ordnung ist: „Im Vordergrund steht doch, dass alle gesund bleiben.“

Von Frank Wittenberg