Damen spielen erstmals Verbandsliga

Billerbeck. Gleich zu Beginn des Lockdowns hatte der Deutsche Tischtennisbund Nägel mit Köpfen gemacht: Die laufende Saison wird abgebrochen, die Tabellen von Mitte März sind gleichzeitig die verbindlichen Abschlusstabellen. Dieser Umstand beschert dem VfL Billerbeck gleich drei Aufstiegsplätze. Die dritte und vierte Herrenmannschaft steigen in ihrer jeweiligen Kreisklasse um eine Gruppe auf. Und durch den zweiten Platz der U 18-Mädchen in der NRW-Liga erhält der VfL zudem einen Startplatz für die Damen-Verbandsliga. Abteilungsleiter Hermann Schulze Brock: „Zugegeben, hier profitieren wir von der Abbruchregelung.“ Diesen zweiten Platz hätte das Team realistisch betrachtet wohl nicht gehalten. „Spielerisch ist diese junge Mannschaft aber in der Verbandsliga allemal richtig positioniert.“ In dem Zusammenhang geht es auch für das zweite Damen-Team um eine Klasse nach oben in die Bezirksliga. Ergänzend wird es zur nächsten Saison ein weiteres, gemischtes Team mit Neu- beziehungsweise Wiedereinsteigern geben.

Von Allgemeine Zeitung