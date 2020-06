Der Schlussakkord gehört Carlotta

Darup/Osterwick. Die Schlussrunde blieb ihr vorbehalten. Als die ersten Regentropfen vom Himmel fielen, ging Carlotta als letzte der 22 Starter in den Parcours und flog im wahrsten Sinne an allen vorbei: Platz eins in der Stilspringprüfung Kl. A** mit der Wertnote 8,20, „nebenbei“ die eigene Mama Leslie noch auf Rang vier verdrängt – kein Wunder, dass die Zwölfjährige über das ganze Gesicht strahlte. „Das war jetzt schon der zweite Sieg, seitdem wir wieder auf Turnieren sein dürfen“, lächelte die Osterwickerin, die für den RV Nottuln startet. Diesmal schaffte sie auf dem Gelände der Reitschule Altrogge-Terbrack in Darup sogar einen Heimerfolg.

Von Frank Wittenberg