Hin und wieder mehr Feuerwerk

Sie wissen noch immer, woher sie kommen. Zu frisch ist noch die Erinnerung an die Spielzeit 2018/19, als der VfL eigentlich sportlich abgestiegen war, aber dank des Rückzuges der DJK Coesfeld-VBRS doch in der Bezirksliga bleiben durfte. Kein Wunder, dass Gieseler bei seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer vor allem ein Ziel ins Visier nahm: „Wir wollten und mussten weniger Gegentore kassieren. Das ist erfolgreich geglückt.“ Im Schnitt 2,4 pro Partie waren es in der Spielzeit 2018/19, in der vergangenen Saison nur noch 1,4. Gieseler, in seiner aktiven Zeit unter anderem bei Preußen Münster und Eintracht Rheine als Defensivkünstler aktiv, hat den Hebel passend angesetzt.

Dass sie am Ende weit entfernt von den Abstiegsrängen eingelaufen sind, aber eben auch nicht noch ein paar Stufen höher, hat nicht zuletzt mit der überschaubaren Ausbeute in der Offensive zu tun. 29 eigene Tore in 22 Spielen, das bietet Luft nach oben. „Jetzt wollen wir uns weiterentwickeln“, blickt der 36-Jährige voraus. Sprich: spielerisch flexibler werden, mehr für die eigene Offensive tun, um auch häufiger jubeln zu können. „Wir haben ja gute Leute vorne“, denkt er unter anderem an Leon Holtmann, den er als Typ „Abschlussstürmer“ bezeichnet: „Holti bringt Tempo mit und hat einen super Schuss.“ Hinzu kommen mit Julian Lutum und Jens Leopold Spieler, die auf den Außenbahnen den Turbo zünden können.

Die Rechnung für das zweite Jahr könnte ganz einfach sein. Rang neun war es zuletzt, aber mit TuS Haltern II, FC Nordkirchen, SF Merfeld und TSG Dülmen sind gleich vier Mannschaften raus aus der Liga, die vor dem VfL platziert waren. Müsste also diesmal Rang fünf ergeben? Um Himmels willen! Solche forschen Töne lässt sich ein Yannick Gieseler nicht entlocken. „Wenn wir in der 16er-Liga Platz acht erreichen, hätten wir unser Ergebnis des Vorjahres bestätigt“, gibt er sich zurückhaltend. Natürlich würde sich niemand auf dem Helker Berg dagegen wehren, wenn es noch ein oder zwei Plätze weiter nach oben ginge. „Aber wir wollen uns bewusst auch häufiger das Risiko nehmen, Dinge auszuprobieren“, kündigt der Trainer an. „Das kann auch mal nach hinten losgehen.“

Über allem steht aber die Vorfreude auf die Saison 2020/21 – nach der langen Corona-Zwangspause, logisch, aber auch wegen der Zusammensetzung der Bezirksliga 11: „Sportlich und geografisch sehr interessant, vor allem auch sehr ausgeglichen.“ Gleich fünf Aufsteiger sorgen da für den Blick in die Wundertüte. Was die auf den Platz zaubern können, sei schwer einzuschätzen, aber Gieseler hält große Stücke auf die Neulinge. „DJK Coesfeld war vor einem Jahr noch Landesliga-Aufsteiger“, sagt er. „Da kann viel passieren.“

Nur in einer Frage gibt es für den Neu-Nottulner keine zwei Meinungen: Die Meisterschaft führt nur über den SuS Stadtlohn. „Vor einem Jahr lag ich mit meinem Tipp FC Nordkirchen gründlich falsch“, gibt er ehrlich zu, wagt sich aber dennoch offensiv aus der Deckung. „Die Stadtlohner sind sicherlich zwei Schritte weiter als wir und haben mit Stefan Rahsing einen Trainer, der auf jeden Gegner top vorbereitet ist.“ Das Feuerwerk dürfte häufig bei den Auftritten des Topfavoriten gezündet werden – und hin und wieder auch beim VfL Billerbeck. „Daran arbeiten wir“, versichert der Trainer. Den taktischen Bereich, das Zusammenstehen als Team, mit dem sich andere Defizite ausgleichen lassen, wollen sie nie vernachlässigen. „Du hast nie die Garantie, dass nach unten nichts passiert“, steht Yannick Gieseler nicht auf Träumereien. Er hält seine Jungs auf dem Teppich – mit Spaß und Disziplin. 7 nächste Folge am Dienstag: über die Mannschaft, die hinter den Favoriten eine gute Rolle spielen will.