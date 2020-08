Frischzellenkur in Holthausen

Der Umbruch kommt nicht überraschend. Deshalb macht der Trainer auch kein Drama daraus. Das Team weiter stabilisieren, so wie es schon in der vergangenen Saison gelungen ist, das steht im Vordergrund. „Erstes Ziel ist der Klassenerhalt“, gibt sich der 54-Jährige bescheiden. Im Konzert der Großen werden sie in der Kreisliga B wohl nicht mitspielen. Die SG Coesfeld 06 II sieht Medding weit oben, auch den Abbruch-Tabellenführer SuS Olfen II, der auf den Aufstieg verzichtet hat – „was ich nicht ganz nachvollziehen kann.“ Beim VfL Billerbeck II, dem Spezialisten für knappe Siege, müsse man abwarten, ebenso bei Mannschaften wie Arminia Appelhülsen und SuS Hochmoor, denen bisweilen die Konstanz fehle. „Auch DJK Coesfeld II wird sich etablieren.“

In diesem Windschatten dürfen seine Beerlager sich gerne weiter verbessern. Die abgebrochene Corona-Saison sei da schon ein Schritt nach vorne gewesen, stellt der Trainer mit Blick auf das positive Torkonto von 48:39 fest. „Offensiv sind wir ja häufig gut unterwegs“, weiß er um die Gefährlichkeit seiner Abteilung Attacke. Was aber nicht immer selbstverständlich war in Holthausen: In der Abwehr stehen sie deutlich stabiler. „Bis auf eine kurze Phase waren wir sehr konstant.“ Daran wollen sie gerne weiterarbeiten. Dass zum Saisonabbruch mit Platz neun ein einstelliger Tabellenplatz zu Buche stand, ist okay – Andreas Medding ist sich aber sicher: Da wäre noch mehr dringewesen. „Acht von den elf ausstehenden Spielen hätten wir auf eigenem Platz gehabt“, bedauert er das Aus im März. „Die 40 Punkte hätten wir bestimmt geknackt.“ Die hätten übrigens dazu geführt, dass Abwehrmann Philipp Große-Enking einen Einsatz im Sturm bekommen hätte – dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Ob die Absprache auf für die neue Saison gilt? „Das müssen wir noch verhandeln“, grinst „Schlucke“.

40 Punkte – ein Ziel, das sie auch mit einem deutlich verjüngten Kader in Angriff nehmen können. Andreas Medding, der als Spieler für ESV Coesfeld und SC Nienberge in der Bezirksliga sowie für den 1. FC Gievenbeck in der Landesliga unterwegs war, packt es gerne an. Den Jugendtrainer hat er schon bei den A-Junioren der JSG Laer/Beerlage gegeben, wo er seinen Sohn Hannes unter den Fittichen hatte. Der 19-Jährige tritt mittlerweile für den A-Ligisten TuS Laer gegen den Ball, während Meddings Tochter Anna den Sprung in die Damenmannschaft von Turo Darfeld unternimmt. Mit solchen Youngsters hat auch der Herr Papa auf der Beerlage immer mehr zu tun, denn der Generationenwechsel ist im vollen Gange.

Das dritte Trainerjahr in Folge tritt er bei seinem Heimatclub an, „weil mich die Verantwortlichen darum gebeten haben.“ Auch wenn er selbst für sinnvoll erachtet, auf Dauer wieder einen Spielertrainer zu installieren, Andreas Medding packt die Aufgabe gerne an. Mit der Mischung aus Spaß und Ehrgeiz, denn als Schaumschläger will er gewiss nicht in die Geschichte des Vereins eingehen, im Gegenteil.

Sich nur irgendwie durchwursteln, das ist nicht sein Ding. „Die Mannschaft soll sich mit Spaß entwickeln“, blickt er voraus. „Wenn wir geschlossen auftreten, dann sind wir nur schwer zu schlagen.“ Vor allem aber sind sie ihm ans Herz gewachsen, das gibt der 54-Jährige ehrlich zu. „Die Jungs sind schwer in Ordnung“, lächelt er. „Hier gibt es keine Stinkstiefel.“ 7 nächste Folge am Freitag (21. 8.): über die Mannschaft, bei der eine frische Portion Abgezocktheit den jungen Wilden auf dem Weg nach oben helfen soll.