Neue Ziele auf der Checkliste

Schon traditionell fällt der Startschuss in der Volksbank, wo das „Team hinter dem Team“ gewürdigt wird. „Ohne sie geht es nicht“, betont Matthias Heuermann, verantwortlich für den Frauenfußball beim VfL. Zum zehnten Mal schon erfolge der offizielle Auftakt in den Räumen der Volksbank, und seit zehn Jahren sei das Team nun in der Westfalenliga vertreten. „Das ist ein Verdienst der Mannschaft, aber auch der Unterstützer im Hintergrund.“ Diese Hilfe weiß auch die Mannschaft selbst zu schätzen, macht Betty Anane deutlich. „Für diese lange Zusammenarbeit können wir uns nur bedanken“, sagt die Offensivspielerin im Namen ihrer Teamkolleginnen. „Wir wollen unseren Teil beitragen, dass es weiter so läuft.“

Eine ordentliche Hinrunde habe der Westfalenligist in der vergangenen Saison hingelegt, blickt Heuermann zurück. Dann aber kamen das Corona-Virus und der Abbruch. „Jetzt ist Fußball endlich wieder möglich“, atmet er auf. In einer längeren Saison, denn die Zahl der Teams ist von 13 auf 16 gewachsen. „Wir haben einen großen Kader, aber den benötigen wir auch.“

Und sie haben ein neues Trainerteam: Frank Averesch als „Chef“ und Daniel Richter als „Co“ lösen Walter Okon und Thomas Knipper ab – für Averesch nach über 30 Jahren im Trainergeschäft das erste Engagement im Frauenfußball. „Ich muss noch einige Erfahrungen sammeln“, lächelt der Coesfelder. „Aber wir sind auf einem sehr guten Weg.“ Am 20. September steigt der ersten Spieltag daheim gegen den FSV Gütersloh 2009 II.

Vorher wartet schon am Sonntag (30. 8.) das Endspiel um den Kreispokal gegen die SpVgg Vreden. Die Qualifikation für das Finale ist bereits der nächste Schritt dahin, wo sie schon zweimal waren und was nicht nur dem Volksbank-Vorstandsvorsitzendem Dirk Spanderen noch in bester Erinnerung ist: „Die DFB-Pokalspiele waren eine tolle Sache“, schwärmt er von den Partien gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg (2015) und den Zweitligisten FSV Gütersloh 2009 (2018). In die Hauptrunde wollen sie wieder, „aber das ist ein langer Weg“, weiß Matthias Heuermann. Denn dem Erfolg im Kreispokal müssten die VfL-Frauen auch den Sieg auf Westfalenebene folgen lassen – allemal ein lohnendes Ziel für die neue Checkliste 2020/21.