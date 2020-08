Negativlauf aus den Trikots klopfen

Den miesen Lauf wissen sie einzuordnen. Nicht alles ist perfekt gelaufen, aber zurückzuführen sei das eindeutig auf die längerfristigen Ausfälle wichtiger Spieler, erklärt Ahlers. Er selbst musste wochenlang passen, dazu fehlten auch Kicker wie Marcel Bunge, Stefan Laakmann oder die Grotthoff-Brüder Niklas und Marius aus beruflichen Gründen oder verletzungsbedingt für viele Wochen. „Teilweise haben wir noch einmal elf Spieler aus unserem Kader zusammenbekommen“, schüttelt Ahlers den Kopf. „Das ist für einen kleinen Verein nicht zu stemmen.“

Jetzt soll alles besser werden. Und der Optimismus ist durchaus berechtigt, denn aktuell gibt es kaum Langzeitverletzte oder Studenten, die zwar auf der Kaderliste stehen, aber effektiv nicht eingreifen können. Zwar stehen Manuel Eustermann, der in Koblenz studiert, und Robin Neinert (Praktikum) erst ab dem Winter wieder voll zur Verfügung, ansonsten kann der Trainer auf einen breiten Stamm bauen. „Das ist schon fast Luxus“, lächelt der 33-Jährige, der auch drei A-Jugendliche nach und nach einbauen will: Julius Terbrack, der schon in der vergangenen Saison als Frühsenior mitgemischt hat, dazu Denzel Croffie und Suleiman Iskander. „Die Jungsspunde bringen ein gutes Tempo mit und wirken sehr unbekümmert.“

Und dann ist da Torsten Höing, der Neuzugang aus Horstmar, der mittlerweile in Darup wohnt und als Co-Trainer zur Seite steht. „Außerdem ist er in der Innenverteidigung eine Bank“, sagt Jan Ahlers über den 27-Jährigen.

Alles wird besser? Bestimmt, wobei der Trainer betont, dass die Mannschaft auch in den schlechten Zeiten nie die Köpfe habe hängenlassen. „Alle sehnen sich nach Erfolg, aber wir sind auch keine Träumer“, betont er. „Ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, wir wollen die Top fünf angreifen.“ Ein einstelliger Tabellenplatz in dieser mit 15 Teams besetzten Kreisliga A, das wäre eine feine Sache. Nicht wieder um den Klassenerhalt zittern müssen. „Mit den beiden Coesfelder Mannschaften sind zwei Schwergewichte raus, gegen die ich aber immer gerne gespielt habe“, blickt Jan Ahlers auf die Konkurrenz. Wer das Feld von ganz oben dominieren wird? Westfalia Osterwick und Turo Darfeld schätzt er stark ein – „gerade die Darfelder haben in den Wochen vor dem Corona-Abbruch einen Mega-Auftritt hingelegt.“ Aber in der ausgeglichenen Liga kann er sich nicht vorstellen, dass ein Team sich als Überflieger entpuppt.

Viel lieber blicken sie auf sich selbst und das Vorhaben, dieses Datum 22. September 2019 auszulöschen. Erfolgserlebnisse sollen her – auch wenn der Saisonstart der Borussen nicht ohne ist: Erst kommt mit GW Hausdülmen der Tabellenvierte der Abbruchsaison, dann müssen die Daruper nach Osterwick, am dritten Spieltag haben sie frei. Nicht völlig auszuschließen also, dass sie am 22. September 2020 immer noch ohne Sieg dastehen. Wobei Jan Ahlers verspricht, dass sein Personal alles reinwerfen wird. „Wir werden alles dafür tun, dass wir möglichst schnell unsere Punkte holen", versichert der Spielertrainer. „Borussia Darup soll für jeden wieder ein unangenehmer Gegner werden." nächste Folge am Mittwoch: über die Mannschaft, bei der klare Worte statt falsche Bescheidenheit angesagt sind.